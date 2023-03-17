Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу в пятницу вечером из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.