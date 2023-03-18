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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки из-за тумана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу в субботу утром после остановки из-за тумана, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 06:00 18.03.2023 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа переправы была остановлена в пятницу вечером из-за ухудшения погодных условий.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Крым МЧС
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