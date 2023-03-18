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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал флота Чернавин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Адмирал флота Владимир Чернавин, последний главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза, скончался на 95-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Владимир Николаевич скончался в Москве. 22 апреля ему исполнилось бы 95 лет", - сказал Дерябин.

От имени Клуба военачальников РФ он выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Чернавин родился 22 апреля 1928 года в городе Николаев (УССР, СССР). Герой Советского Союза (1981), адмирал флота (1983). Последний главнокомандующий ВМФ СССР - замминистра обороны СССР (1985-1992).

Владимир Чернавин
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