Что произошло за день: суббота, 18 марта

Поездка Владимира Путина в Крым, законы о наказании за дискредитацию добровольческих формирований, продление "зерновой сделки"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал законы об уголовном и административном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ. Максимальное наказание за такие действия - штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. За фейки о формированиях может грозить до 15 лет лишения свободы. Дмитрий Песков заявил, что негосударственные вооруженные формирования относятся к добровольческим.

- ООН подтвердила продление черноморской зерновой инициативы. Ранее в субботу о продлении "зерновой сделки" сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В МИД РФ заявили, что видят сообщения от сторон соглашения о его продлении на 120 дней, и подчеркнули, что Россия уведомила всех участников о пролонгации на 60 дней.

- Владимир Путин посетил Крым. Президент РФ побывал в частности, в историко-архитектурном парке Херсонес-Таврический и филиале "Артека". Путина сопровождал митрополит Тихон (Шевкунов).

- Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления.

- В России доставлять пенсии наличными будет только "Почта России". Соответствующий закон подписан президентом РФ в субботу.

- Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин. Ему было 94 года.

- Природный пожар на территории Астраханского заповедника ликвидирован. Огнем было пройдено около 12 850 га.