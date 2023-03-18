"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте" сообщает о сбое в обмене сообщениями у некоторых пользователей сервиса, которая должна стабилизироваться в ближайшее время.

Ранее сервисы по отслеживанию сбоев в работе интернет-ресурсов зафиксировали жалобы пользователей "ВКонтакте" на его работу.

"Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ВКонтакте".

Там отметили, что "все остальные сервисы соцсети работают штатно".