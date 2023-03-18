"ВКонтакте" устранила сбой сервиса обмена сообщениями

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" устранила сбой, из-за которого некоторые пользователи испытывали сложности с отправкой сообщений, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе соцсети.

"Сообщения "ВКонтакте", с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее сервисы по отслеживанию сбоев в работе интернет-ресурсов зафиксировали жалобы пользователей "ВКонтакте" на его работу. В компании говорили, что некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений, остальные сервисы работают штатно.