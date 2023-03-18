Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства, сообщается на официальном портале правовой информации.

Такие лица не будут считаться имеющими украинское гражданство с момента подачи заявления.

Закон предусматривает, что со дня подачи указанного заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных случаях.

При выявлении факта несоблюдения этих обязательств МВД России или его территориальный орган составляет заключение, сведения о котором направляются в органы Федеральной службы безопасности РФ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины.

Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения, предусматривает закон.

Кроме того, он исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в РФ Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил на заседании Совета Федерации первый замглавы Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, по прогнозам МВД РФ на сегодняшний день, закон может коснуться 2 млн 170 тысяч человек.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что в 2021 и 2022 годах в законодательство РФ внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок приема в гражданство РФ граждан Украины.

С начала 2021 года по сентябрь 2022 года принято в гражданство РФ 636 508 украинских граждан.

Кроме того, значительное число принятых за указанный период в гражданство РФ бывших граждан Донецкой народной республики и Луганской народной республики также имеют гражданство Украины, говорится в пояснительной записке.

Число граждан РФ, имеющих одновременно гражданство Украины, также значительно выросло в связи с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образования в составе РФ новых субъектов.

В силу складывающейся политической ситуации граждане РФ, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам, отмечают авторы. Вместе с тем наличие украинского гражданства препятствует реализации такими гражданами РФ своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, и другие, отметили авторы закона.

Реализация закона позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором, отмечается в пояснительной записке.