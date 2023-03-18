Северо-Крымский канал начали наполнять водой в Херсонской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вода из Днепра начала в субботу поступать в Северо-Крымский канал на территории Херсонской области для подачи на полуостров после зимней консервации, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Сегодня днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Начинается второй поливной сезон после разблокирования водной артерии. Он должен стать еще более продуктивным, чем прошлогодний: в межсезонье русло канала отремонтировали", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом году крымские аграрии получат за счет канала четверть миллиарда кубометров воды.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось в 1961-1971 годах. Он берет начало у Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область), которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Украина после вхождения Крыма в 2014 году в состав РФ перекрыла полуострову подачу днепровской воды. Российские военные в феврале 2022 года разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.

Как сообщил в феврале журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, власти приняли дополнительные меры безопасности на случай повреждения в Херсонской области инфраструктуры, обеспечивающей работу канала. При этом перекрыть подачу воды в канал невозможно, заверил он.