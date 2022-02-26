Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военные России уничтожили на юге Украины дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.

"Наши военные уничтожили (...) дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается", - написал он в своем телеграм-канале.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.

Российские военные 24 февраля разблокировали канал. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что обеспечен выход российских войск к городу Херсон.

Значительные работы на территории Крыма по подготовке Северо-Крымского канала к приему днепровской воды не нужны, а на Украине территория поросла лесом. Глава Крыма оценил в две недели расчистку Северо-Крымского канала на Украине.