Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военные России уничтожили на юге Украины дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.
"Наши военные уничтожили (...) дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается", - написал он в своем телеграм-канале.
Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.
Российские военные 24 февраля разблокировали канал. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что обеспечен выход российских войск к городу Херсон.
Значительные работы на территории Крыма по подготовке Северо-Крымского канала к приему днепровской воды не нужны, а на Украине территория поросла лесом. Глава Крыма оценил в две недели расчистку Северо-Крымского канала на Украине.
Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы.
Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.