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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, где осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете. Он объехал несколько районов города за рулем автомобиля, совершая остановки. Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", - отметили в пресс-службе.

В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей российский президент зашел к ним домой - рассказали в пресс-службе.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Мариуполь
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