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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что российский президент посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где осмотрел ряд объектов города, а также поговорил с местными жителями.

Владимир Путин Ростов-на-Дону
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