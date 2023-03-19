Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что российский президент посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где осмотрел ряд объектов города, а также поговорил с местными жителями.