Володин провел встречи со спикерами парламентов стран Африки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В рамках Второй международной парламентской конференции "Россия-Африка" председатель Госдумы Вячеслав Володин провел ряд двусторонних встреч с председателями парламентов африканских стран.

В частности, на встрече с председателем Национального собрания Зимбабве Джейкобом Мудендой Володин предложил создать межпарламентскую комиссию для того, чтобы "мы могли более предметно работать по вопросам, беспокоящим как вас, так и нашу сторону".

"Зимбабве хорошо знает, что такое санкции, и нас это сближает. Преодолевая их, мы становимся сильнее", - цитирует Володина в воскресенье сайт Госдумы. "Зимбабве с Россией в противостоянии санкциям", - заявил на встрече Джейкоб Муденда. Он ожидает, что санкции укрепят Россию и позволят во многих сферах перейти на самообеспечение.

Кроме того, в воскресенье Володин на встрече с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо призвал в рамках межпарламентского формата придать динамику проводимому главами государств диалогу.

Нголо поддержал предложение Володина. "Мы также убеждены, что и Россия, и Африка вовлечены в своего рода сражение за благосостояние народов и всего мира. Конечно, это битва за благо, она требует солидарности и благих намерений", - цитирует слова Нголо сайт Госдумы.

В ходе встречи Володин также сообщил, что формат международной парламентской конференции "Россия - Африка" планируется сделать ежегодным.

На встрече с председателем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дьяо председатель Госдумы предложил использовать возможности конференции "Россия - Африка" для того, чтобы заложить основу для развития отношений, чтобы добиться хороших результатов для граждан обеих стран. Кроме того, Володин предложил на следующей встрече выйти на принятие межпарламентского соглашения между Госдумой и парламентом Мали.

В свою очередь Дьяо отметил, что "благодаря России наше сотрудничество развивается, особенно в вопросе безопасности", также он считает, что парламенты могли бы помочь "ответить на другие стоящие перед нами вызовы в сфере образования, развития здравоохранения".

Володин в воскресенье провел встречу и с председателем Национального Собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи.

Саранджи сообщил, что в ЦАР рассчитывают на укрепление двустороннего сотрудничества с Россией в разных областях. "Президент РФ Владимир Путин постоянен в слове, которое он дал нашему народу, и что мы продолжаем поддерживать друг друга. Вместе мы выступаем в борьбе против терроризма. Мы хотим заверить вас в своем постоянстве и искренности, а также выразить свое намерение развивать наши отношения. Конечно, мир не изменится ни сегодня, ни даже завтра, но мы хотим уверить вас в нашем желании оставаться последовательными и верными своему слову, работать вместе, и для нас варианта передумать просто не существует", - заявил он.

18 февраля председатель Госдумы встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента ЮАР Носививе Маписой-Нкакулой.

Вторая международная парламентская конференция "Россия-Африка" проходит 19-20 марта в Москве.