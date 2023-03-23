Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы международному университету", - сказал он и назвал это решение справедливым.

Университет дружбы народов был учрежден в феврале 1960 года. Год спустя вузу было присвоено имя Лумумбы, а отменили это решение в феврале 1992 года.

Патрис Эмери Лумумба было конголезскими политиком и государственным деятелем, первым премьер-министром Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года.

РУДН Москва Патрис Лумумба Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Ярославском моторном заводе возник пожар

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

В МИД РФ заявили, что контакты между Россией и НАТО прерваны

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году
Пандемия коронавируса

ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });