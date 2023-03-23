Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы международному университету", - сказал он и назвал это решение справедливым.

Университет дружбы народов был учрежден в феврале 1960 года. Год спустя вузу было присвоено имя Лумумбы, а отменили это решение в феврале 1992 года.

Патрис Эмери Лумумба было конголезскими политиком и государственным деятелем, первым премьер-министром Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года.