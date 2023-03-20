Досрочный период ЕГЭ начался в России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ): первыми экзаменами для школьников станут география и литература, они пройдут 20 марта.

23 марта участники досрочного периода смогут сдать ЕГЭ по русскому языку, 27 марта - по базовой и профильной математике, 30 марта - по биологии, физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля - устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 6 апреля - ЕГЭ по обществознанию и информатике, 10 апреля - по истории и химии. С 12 по 19 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что всего на участие в досрочном периоде подали заявление 18,3 тыс. человек. Самыми популярными предметами для сдачи стали русский язык (более 9 тыс.), профильный уровень математики (5,8 тыс.), обществознание (5,5 тыс.) и биология (более 3,4 тыс.).