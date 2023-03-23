Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

ЕГЭ дает социальный лифт ребятам из дальних уголков страны, отметил премьер

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен в ближайшее время не отменят: премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что этот вопрос "требует очень серьезного обсуждения".

"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день есть: ребята из дальних уголков именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы и университеты. Это дает социальный лифт", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме.

Премьер подчеркнул, что "нужно все серьезно взвесить и оценить".

"Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения", - повторил глава правительства.

Михаил Мишустин ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

Конституционный суд не считает посуточную сдачу квартиры гостиничной услугой

Конституционный суд не считает посуточную сдачу квартиры гостиничной услугой

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

Военная операция на Украине

"Росэнергоатом" приветствовал слова об отказе от обсуждения демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Медведев уверен, что Запад попытается вмешаться в выборы президента России

Медведев уверен, что Запад попытается вмешаться в выборы президента России

В Минкультуры ждут от новых руководителей музеев привлечения посетителей

В Минкультуры ждут от новых руководителей музеев привлечения посетителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });