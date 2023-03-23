Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

ЕГЭ дает социальный лифт ребятам из дальних уголков страны, отметил премьер

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен в ближайшее время не отменят: премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что этот вопрос "требует очень серьезного обсуждения".

"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день есть: ребята из дальних уголков именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы и университеты. Это дает социальный лифт", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме.

Премьер подчеркнул, что "нужно все серьезно взвесить и оценить".

"Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения", - повторил глава правительства.