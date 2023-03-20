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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Проблема выплат компенсаций африканским странам за ущерб, причиненный колонизаторами, до сих пор не решена, нужно активно поднимать этот вопрос, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала Матвиенко на открытии пленарного заседания второй международной парламентской конференции "Россия - Африка".

По ее словам, проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период, до сих пор не решена.

"Делегация Совета Федерации только что посетила с официальным визитом Алжирскую Народную Демократическую Республику. И могу сказать, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор остается открытым и очень острым для алжирского общества. И подобные проблемные точки есть во многих странах Африки", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, парламентское сообщество России и Африки может сплотиться вокруг этой темы, "чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности".

Африка Алжир Валентина Матвиенко Совфед
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