Две нарколаборатории с "товаром" на 500 млн руб. обнаружены в Московской и Псковской областях

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации двух нарколабораторий, которые располагались в Московской и Псковской областях.

"В них не только производился мефедрон, но и был организован своеобразный "подготовительный центр" по обучению технологии его синтеза. Задержаны четверо участников наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято свыше 400 килограммов зелья, химические реактивы и прекурсоры объемом 12 тонн", - сказал министр на коллегии МВД в понедельник.

По словам Колокольцева, мощности обнаруженных нарколабораторий позволяли выводить на рынок порядка 150 килограммов наркотиков в месяц. "Розничная стоимость изъятой партии превысила полмиллиарда рублей", - сообщил он.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обратился неравнодушный и бдительный гражданин, который сообщил, что в деревне Григорово кто-то выливает в реку неизвестную жидкость.

По данным МВД, двух соучастников преступного бизнеса задержали в подмосковной деревне Большие Семенычи. Еще двух подозреваемых в производстве синтетических наркотиков задержали в доме в деревне Семилово Псковской области.

В ходе следствия установлено, что обучение участников группировки изготовлению наркотических средств проходило в Бежаницком районе Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Четверо фигурантов заключены под стражу.