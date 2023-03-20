Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Две нарколаборатории с "товаром" на 500 млн руб. обнаружены в Московской и Псковской областях

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации двух нарколабораторий, которые располагались в Московской и Псковской областях.

"В них не только производился мефедрон, но и был организован своеобразный "подготовительный центр" по обучению технологии его синтеза. Задержаны четверо участников наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято свыше 400 килограммов зелья, химические реактивы и прекурсоры объемом 12 тонн", - сказал министр на коллегии МВД в понедельник.

По словам Колокольцева, мощности обнаруженных нарколабораторий позволяли выводить на рынок порядка 150 килограммов наркотиков в месяц. "Розничная стоимость изъятой партии превысила полмиллиарда рублей", - сообщил он.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обратился неравнодушный и бдительный гражданин, который сообщил, что в деревне Григорово кто-то выливает в реку неизвестную жидкость.

По данным МВД, двух соучастников преступного бизнеса задержали в подмосковной деревне Большие Семенычи. Еще двух подозреваемых в производстве синтетических наркотиков задержали в доме в деревне Семилово Псковской области.

В ходе следствия установлено, что обучение участников группировки изготовлению наркотических средств проходило в Бежаницком районе Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Четверо фигурантов заключены под стражу.

Московская область Псковская область МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок Китая, которому в РФ даже немного завидуют

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших метрополий

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });