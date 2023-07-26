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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с территории Украины нарколабораторию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками ФСБ России получена информация о том, что с использованием сети Интернет на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины", - заявили в ЦОС.

Как отметили в ЦОС, "предпринятыми мерами установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности".

"В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена", - сказали в ФСБ.

По месту расположения нарколаборатории изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ, уточнили в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанные фигуранты по решению суда заключены под стражу, пояснили в ЦОС.

В настоящее время ФСБ занимается выявлением "эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности", а также проверяет возможную причастность задержанных "к функционированию иных подпольных нарколабораторий", заключили в ведомстве.

Подмосковье ФСБ Шатура Украина
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