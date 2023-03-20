Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Дума разрешит расторгать договоры об аренде со стивидорами при нарушениях в перевалке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Договоры аренды федерального имущества, заключенные со стивидорными компаниями, могут быть расторгнуты досрочно, в случае неоднократного обнаружения нарушений, связанных с перевалкой угля в морских портах, следует из правительственного законопроекта № 316690-8, внесенного в Госдуму.

Поправки вносятся в закон о морских портах.

Статья 31 закона дополняется уточнением, что повторное в течение одного года невыполнение арендатором предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора об устранении нарушения в области охраны окружающей среды или санитарно-эпидемиологического благополучия при деятельности, связанной с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту, является нарушением условий договора аренды, которое может повлечь за собой его досрочное расторжение по требованию арендодателя в судебном порядке. Для начала процедуры расторжения договора необходимо, чтобы было предписание контрольного (надзорного) органа и вступившее в законную силу решение суда об административном приостановлении деятельности арендатора из-за допущенных нарушений.

"Действующие договоры аренды федерального имущества морских портов содержат положения, устанавливающие обязательства арендатора соблюдать требования контрольно-надзорных органов, а также выполнять за свой счет предписания данных органов в отношении ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности арендатора и ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых объектов", - напоминается в пояснительной записке.

"При этом в настоящее время припортовые территории характеризуются неблагоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся из-за загрязнения компонентов природной среды угольной пылью в связи с осуществлением в портах стивидорными компаниями деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля. Однако неисполнение стивидорными компаниями предписаний контрольно-надзорных органов и решений судебных инстанций об устранении соответствующих нарушений законодательства не является основанием для расторжения договора аренды, что приводит к недостаточному стимулированию соблюдения такими компаниями природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в материалах к проекту.

Если закон будет принят, он затронет договоры аренды, которые были заключены до дня его вступления в силу.

Ясности с датой вступления законопроекта в силу нет: в пояснительной записке указано 1 сентября 2023 года, в тексте законопроекта - 1 сентября 2025 года.

Росприроднадзор Госдума Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков разъяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина россиянами в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил рывок Китая, которому в РФ "немного завидуют"

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ

Британский "Институт государственного управления" признан нежелательным в РФ

Две нарколаборатории с "товаром" на 500 млн руб. обнаружены в Московской и Псковской областях

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

РФ приостановит участие в зерновой сделке при отсутствии прогресса по российской ее части

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });