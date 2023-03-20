Дума разрешит расторгать договоры об аренде со стивидорами при нарушениях в перевалке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Договоры аренды федерального имущества, заключенные со стивидорными компаниями, могут быть расторгнуты досрочно, в случае неоднократного обнаружения нарушений, связанных с перевалкой угля в морских портах, следует из правительственного законопроекта № 316690-8, внесенного в Госдуму.

Поправки вносятся в закон о морских портах.

Статья 31 закона дополняется уточнением, что повторное в течение одного года невыполнение арендатором предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора об устранении нарушения в области охраны окружающей среды или санитарно-эпидемиологического благополучия при деятельности, связанной с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту, является нарушением условий договора аренды, которое может повлечь за собой его досрочное расторжение по требованию арендодателя в судебном порядке. Для начала процедуры расторжения договора необходимо, чтобы было предписание контрольного (надзорного) органа и вступившее в законную силу решение суда об административном приостановлении деятельности арендатора из-за допущенных нарушений.

"Действующие договоры аренды федерального имущества морских портов содержат положения, устанавливающие обязательства арендатора соблюдать требования контрольно-надзорных органов, а также выполнять за свой счет предписания данных органов в отношении ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности арендатора и ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку вне арендуемых объектов", - напоминается в пояснительной записке.

"При этом в настоящее время припортовые территории характеризуются неблагоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся из-за загрязнения компонентов природной среды угольной пылью в связи с осуществлением в портах стивидорными компаниями деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля. Однако неисполнение стивидорными компаниями предписаний контрольно-надзорных органов и решений судебных инстанций об устранении соответствующих нарушений законодательства не является основанием для расторжения договора аренды, что приводит к недостаточному стимулированию соблюдения такими компаниями природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в материалах к проекту.

Если закон будет принят, он затронет договоры аренды, которые были заключены до дня его вступления в силу.

Ясности с датой вступления законопроекта в силу нет: в пояснительной записке указано 1 сентября 2023 года, в тексте законопроекта - 1 сентября 2025 года.