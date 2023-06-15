Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров

Риски возникнут, если будет принят закон о возможности расторгать с ними аренду из-за нарушений при перевалке угля

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предупредил о рисках полной остановки работы угольных стивидорных компаний, если будет принят законопроект, который позволит досрочно расторгать с ними договоры аренды федерального имущества при неоднократных нарушениях, связанных с перевалкой угля в морских портах.

Правительство внесло законопроект № 316690-8 в палату в конце марта. Он содержит поправки к закону о морских портах.

Статья 31 закона дополняется уточнением, что повторное в течение одного года невыполнение арендатором предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора об устранении нарушения в области охраны окружающей среды или санитарно-эпидемиологического благополучия при деятельности, связанной с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту, является нарушением условий договора аренды, которое может повлечь за собой его досрочное расторжение по требованию арендодателя в судебном порядке. Для начала процедуры расторжения договора необходимо, чтобы было предписание контрольного (надзорного) органа и вступившее в законную силу решение суда об административном приостановлении деятельности арендатора из-за допущенных нарушений.

Закон будет распространяться на договоры аренды, которые были заключены до дня его вступления в силу.

"По мнению комитета, предложенный механизм досрочного прекращения договоров аренды земельных участков и объектов инфраструктуры морского порта с арендаторами, осуществляющими деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту, создает ситуацию чрезмерного регулирования данного сектора, не затрагивая иные виды деятельности, оказывающие влияние на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и может привести к полному прекращению деятельности стивидорной компании", - говорится в заключении комитета по энергетике.

Комитет отмечает, что законопроект не учитывает особенности осуществления перевалки грузов в портах, так как находящиеся в федеральной собственности портовые гидротехнические сооружения и принадлежащие стивидорным компаниям объекты портовой инфраструктуры представляют собой неразрывно связанную технологическую цепочку объектов, обеспечивающих процесс перевалки.

"Остановка деятельности стивидорной компании по перевалке угля неизбежно приведет к сокращению деятельности угледобывающих предприятий, снижению объема перевозок железнодорожным и морским транспортом, уменьшению доходов предприятий, закрытию не только стивидорных предприятий, но и угледобывающих, сокращению рабочих мест", - говорится в заключении.

По мнению комитета, положительный эффект в сфере охраны окружающей среды на сегодняшний день может быть не сопоставим с возможными негативными последствиями для участников портовой деятельности по перевалке угля и всего угольного сектора российской экономики.

Несмотря на очерченные риски, комитет по энергетике законопроект поддержал, но предложил ко второму чтению внести в него ряд поправок. Первое - дополнить законопроект нормой о том, что договор аренды досрочно расторгается не в целом, а только в отношении объекта, на котором было выявлено повторное невыполнение предписания контрольного органа. Второе - договор расторгается только в случае нарушения, повлекшего причинение существенного вреда здоровью граждан.

Профильным комитетом по законопроекту является комитет по транспорту. Он документ поддержал, но отметил, что целесообразно распространить предлагаемые нововведения на договоры аренды, заключаемые после вступления в силу положений законопроекта. Ясности с датой вступления законопроекта в силу нет. Согласно пояснительной записке он вступает в силу с 1 сентября 2023 года, согласно тексту законопроекта - с 1 сентября 2025 года.

"Комитет не может не отметить того факта, что крупные штрафные санкции поистине являются таковыми не для всех, исходя из объемов прибыли конкретного арендатора, в связи с чем в отдельных случаях существующих норм регулирования действительно не хватает и возникает необходимость дополнительного урегулирования", - говорится в заключении комитета по транспорту.

Законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении 20 июня.