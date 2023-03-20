Космонавт Федяев вернется на Землю на Crew Dragon в августе-сентябре

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Возвращение американского пилотируемого корабля Crew Dragon-6, в состав которого входит россиянин Андрей Федяев, с Международной космической станции планируется на август-сентябрь 2023 года, сообщил командир корабля, астронавт NASA Стивен Боуэн.

"Кажется, в конце августа - начале сентября", - ответил астронавт на вопрос журналиста о дате возвращения экипажа на Землю.

Многоразовый пилотируемый космический корабль Cargo Dragon-6 американской компании SpaceX состыковался с МКС 3 марта 2023 года. На нем на станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. В общей сложности экипаж корабля будет работать на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако соглашение может быть продлено.

Сейчас в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.