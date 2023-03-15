Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

На МКС проведут тесты поврежденного корабля "Союз МС-22" перед его посадкой в конце марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские специалисты и экипаж Международной космической станции (МКС) в среду планируют провести тепловые испытания поврежденного корабля "Союз МС-22", сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева с помощью космонавтов госкорпорации "Роскосмос" проведут на Международной космической станции тепловые испытания систем корабля "Союз МС-22"", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев выполнят ряд тестов оборудования корабля для проверки режимов его работы перед предстоящей в конце марта посадкой в беспилотном режиме.

"Результаты тестов будут переданы на Землю для оценки специалистами РКК "Энергия"", - сообщили в "Роскосмосе".

3 марта в NASA сообщили, что отстыковка поврежденного корабля "Союз МС-22" от МКС запланирована на 28 марта.

11 января исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

МКС Роскосмос Союз МС-22
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

США сообщили о столкновении своего дрона с российским Су-27 над Черным морем

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });