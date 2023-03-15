На МКС проведут тесты поврежденного корабля "Союз МС-22" перед его посадкой в конце марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские специалисты и экипаж Международной космической станции (МКС) в среду планируют провести тепловые испытания поврежденного корабля "Союз МС-22", сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева с помощью космонавтов госкорпорации "Роскосмос" проведут на Международной космической станции тепловые испытания систем корабля "Союз МС-22"", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев выполнят ряд тестов оборудования корабля для проверки режимов его работы перед предстоящей в конце марта посадкой в беспилотном режиме.

"Результаты тестов будут переданы на Землю для оценки специалистами РКК "Энергия"", - сообщили в "Роскосмосе".

3 марта в NASA сообщили, что отстыковка поврежденного корабля "Союз МС-22" от МКС запланирована на 28 марта.

11 января исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.