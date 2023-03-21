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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Учредителя алтайской газеты будут судить по уголовной статье о фейках об СВО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о распространении фейков об армии учредителя и обозревателя региональной газеты "Листок" Сергея Михайлова, сообщили в республиканском управлении СКР.

По этому делу Михайлов был арестован в середине апреля 2022 года. По версии следствия, в марте и апреле он опубликовал в печатной и интернет-версии издания записи, "в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными Силами РФ на территории Украины, тем самым он публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные Силы РФ". Ему вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации и органов государственной власти).

По делу были проведены комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и другие судебные экспертизы. "Благодаря грамотной работе следователей получены неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие причастность фигуранта к совершению инкриминируемого ему преступного деяния", - говорится в пресс-релизе. Дело скоро передадут в суд.

Как сообщил "Интерфаксу" Виктор Рау, главный редактор газеты "Листок", Михайлову недавно продлили срок ареста.

Республика Алтай Листок Сергей Михайлов Виктор Рау СКР Украина СВО
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