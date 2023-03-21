СП предложила ограничить рыночные заимствования субъектов РФ при остатках средств бюджета

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ предложила усовершенствовать законодательство в сфере госзаимствований, в том числе рекомендовала правительству установить ограничения на рыночные заимствования субъектом РФ при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета региона и неиспользованного лимита на привлечение казначейских кредитов.

Об этом сообщается в пресс-релизе контрольного органа по результатам проверки эффективности использования бюджетных кредитов в семи регионах.

По данным Счетной палаты, на начало 2022 года объем госдолга субъектов РФ увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,2% и составил 2,5 трлн рублей. Основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа проверенных регионов наибольшее увеличение долга отмечено в Санкт-Петербурге - в 6,2 раза, Московской области - в 2,7 раза и Свердловской области - на 37,8%. У Новгородской области, республик Татарстан и Саха (Якутия) увеличение долга составило от 1,5% до 11,1%. При этом в Иркутской области госдолг уменьшился на 24%.

Всего в 2017-2021 годах проверенные регионы получили из федерального бюджета кредиты в объеме более 896 млрд рублей. Также регионам предоставлялись казначейские кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета в объеме 2,2 трлн рублей.

Как показала проверка, регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долговых обязательств (более 50%) и оплату текущих расходов (более 47%). Доля бюджетных кредитов, направленных на инвестиционные цели, была крайне незначительной. Исключением стал Санкт-Петербург, где на инвестиционные цели было направлено более 63% предоставленных из федерального бюджета кредитов.

В ходе проверки во всех семи регионах были отмечены нарушения и недостатки при управлении государственным долгом. В частности, регионы не соблюдали установленные Бюджетным кодексом ограничения по объемам заимствований. При этом ответственность за это законодательством не предусмотрена, о чем Счетная палата ранее информировала правительство РФ.

Отдельные регионы не выполняли условия соглашений о предоставлении бюджетных кредитов в части достижения установленных плановых значений показателей. Невыполнение условий соглашений повлекло досрочный возврат бюджетных кредитов Республикой Саха (Якутия) на общую сумму 3,3 млрд рублей, Новгородской областью - 0,5 млрд рублей, Свердловской областью - 0,9 млрд рублей.

Счетная палата обратила внимание на системный характер привлечения рыночных заимствований при наличии существенных остатков на счетах региональных бюджетов, результатом чего стали необоснованные расходы на обслуживание долга. Общая сумма процентных платежей по таким случаям только в Московской области и Санкт-Петербурге составила около 5 млрд рублей.

Счетная палата в 2021 году уже рекомендовала правительству установить ограничения на осуществление регионом рыночных заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета, однако рекомендации не были реализованы.

Похожая ситуация отмечается и в части казначейских кредитов. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их предоставления, не содержат ограничений на получение кредита в зависимости от остатка средств и предстоящих расходов регионального бюджета, а также не ограничивают привлечение рыночных заимствований при неиспользованном лимите на казначейские кредиты. В результате регионы проводят экономически необоснованные операции, отмечает Счетная палата.

Проверка выявила случаи, когда регионы получали казначейские кредиты при наличии существенных остатков на едином счете бюджета (Новгородская область, республики Татарстан и Саха (Якутия)) или привлекали рыночные заимствования при неиспользованном лимите на казначейские кредиты (Новгородская и Свердловская области, Республика Саха (Якутия)).

Кроме того, недостаточно урегулирован механизм предоставления бюджетных кредитов на погашение задолженности регионов (муниципальных образований) по рыночным заимствованиям. В частности, не обеспечена полнота данных о задолженности муниципальных образований при принятии решений о предоставлении бюджетных кредитов, что создает риски их неэффективного использования, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.