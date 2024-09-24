Петербург передумал привлекать в 2024 году займы на покрытие дефицита бюджета

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Петербург в 2024 году хочет отказаться от планов привлечения займов для покрытия дефицита городского бюджета, сообщила на заседании городского правительства председатель комитета финансов Светлана Енилина.

"В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой в текущем году планируется отказ от рыночных заимствований. В качестве источников покрытия дефицита бюджета будут использоваться остатки денежных средств на начало 2024 года. Отношение долга к собственным доходам бюджета составит 6,1%, что свидетельствует о высокой долговой устойчивости бюджета", - сказала она.

В декабре 2023 года сообщалось, что в соответствии с законом "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" дефицит городского бюджета в 2024 году составит 157,8 млрд рублей, или 11,8% расходов. Его финансирование планировалось осуществлять за счет займов в общем объеме 97 млрд рублей, а также остатков средств на счетах в объеме 60,8 млрд рублей.

В программе государственных внутренних заимствований Петербурга на 2024 год предусматривалось размещение облигационных займов на сумму до 86,7 млрд рублей на срок до 10 лет при планируемом в том же году погашении основного долга по облигациям города в сумме 19,8 млрд рублей.

"Количество выпусков облигаций и их параметры будут определяться в 2024 году с учетом конъюнктуры финансового рынка, при наличии реальной потребности в заимствованиях", - сообщали "Интерфаксу" в комитете финансов Петербурга.

Кроме того, город планировал в 2024 году привлечение средств кредитных организаций в сумме до 25 млрд рублей и кредитов из федерального бюджета в размере до 5,1 млрд рублей. Средства от размещения облигаций и от привлечения коммерческих кредитов предполагалось направить на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов города, а кредиты из федерального бюджета - на реализацию инфраструктурных проектов.

При этом в 2023 году Петербург не размещал облигации в связи с отсутствием потребностей в финансировании бюджетного дефицита.