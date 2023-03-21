Патрушев заявил о попытках через Интернет снизить уровень поддержки СВО россиянами

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы отмечают, что в Поволжье растет число преступлений экстремистской направленности, заявил во вторник секретарь Совета безопасностиР Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в регионе.

"В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", - сказал он.

По его данным, также фиксируются попытки разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.