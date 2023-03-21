Патрушев рассказал о работе иностранных спецслужб против России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил на совещании в Ульяновске, что иностранные спецслужбы пытаются подогреть в России протестные и сепаратистские настроения, это происходит при поддержке находящихся за рубежом "псевдополитических структур", а также иностранных НПО.

"При общем кураторстве иностранных спецслужб подогреваются протестные и сепаратистские настроения. Организаторы протестных акций, используя анонимные каналы систем обмена сообщениями Telegram, WhatsApp, предпринимают интенсивные попытки дестабилизации обстановки в российских регионах", - сказал Патрушев.

"Данную повестку поддерживают отдельные экстремистские псевдополитические структуры, лидеры которых из-за рубежа призывают к смене политической власти и разделению страны. Кроме того, для манипулирования общественным сознанием активно задействуются иностранные неправительственные некоммерческие организации, а также подконтрольные Западу медиаструктуры", - сказал он.

"Коллективным Западом во главе с США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности", - заявил Патрушев.