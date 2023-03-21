Суд временно запретил экс-банкиру Урину покидать РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области временно запретил признанному несостоятельным экс-банкиру Матвею Урину покидать пределы Российской Федерации.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, ограничение на выезд действует "до даты вынесения определения о завершении реализации имущества или прекращении производства по делу о банкротстве должника".

Запрет принят по ходатайству финансового управляющего должника.

В материалах дела говорится, что на момент обращения финуправляющего у Урина была задолженность перед кредиторами, требования которых включены в реестр, в размере 2,3 млрд рублей.

Выезд должника за пределы России сопряжен с необходимостью расходования его денежных средств, "что не соответствует целям процедуры реализации имущества гражданина и нарушает права кредиторов".

Ограничение права Урина на выезд из Российской Федерации является временным и направлено на достижение целей процедуры банкротства, "поскольку предупреждает расходование денежных средств должника на цели, не связанные с удовлетворением требований кредиторов; данная мера также позволит избежать уклонения должника от проведения мероприятий в процедуре реализации его имущества", подчеркивается в определении суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 13 октября 2021 года по заявлению московского Славянского банка в лице АСВ (конкурсный управляющий) признал Урина несостоятельным (банкротом).

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реализации имущества, а также включил в его реестр кредиторов требование Славянского банка в размере 1,4 млн рублей основного долга и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины. Финансовым управляющим должника утвержден Юрий Прыгаев.

Ранее сообщалось, что в 2011 году суд приговорил уральского бизнесмена Урина, контролировавшего ряд банков, к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 16 млрд рублей, принадлежавших пяти крупным банкам Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Ростова.

В 2018 году СМИ писали, что бизнесмен освободился из колонии в Тамбовской области.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2010 года бизнесмен основал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных энергетических компаний и банков. Однако ценных бумаг у него не было, и все сделки купли-продажи были фиктивными.

"Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм. Следователи установили, что все четыре компании были зарегистрированы на подставных лиц и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и Федеральную службу по финансовым рынкам нулевые отчеты", - сказал ранее представитель Главного управления МВД по Москве.

Он сообщил, что позже часть денег оказалась на счетах крупной нефтяной компании.

"Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. При этом в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские Славянский банк и Традо-банк, екатеринбургский Уралфинпромбанк, челябинский банк "Монетный дом" и ростовский Донбанк", - говорил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По его словам, для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок, не обошлось и без активной рекламной кампании - информация о выгодных вкладах очень быстро появилась в СМИ".

В группу Урина входили Славянский банк, Традо-банк, Уралфинпромбанк, "Монетный дом" и Донбанк, последовательно лишившиеся лицензий в 2010 году.

В результате финансовых махинаций этим пяти банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 млрд рублей. Потерпевшим признано АСВ.