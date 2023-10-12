Банкротство бывшего банкира Матвея Урина продлили еще на полгода

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 11 октября, продлил процедуру банкротства бывшего банкира Матвея Урина на 6 месяцев, сообщает сайт суда. Следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 10 апреля 2024 года.

Урин был признан банкротом 13 октября 2021 года по заявлению московского Славянского банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Суд тогда ввел в отношении него процедуру реализации имущества, а также включил в его реестр кредиторов требование Славянского банка в размере 1,4 млн рублей основного долга и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

Арбитражный суд Московской области в начале декабря 2022 года привлек прокуратуру Московской области в качестве заинтересованного лица к участию в деле о банкротстве Урина.

В марте 2023 года суд временно запретил Урину покидать пределы Российской Федерации. Ограничение на выезд действует "до даты вынесения определения о завершении реализации имущества или прекращении производства по делу о банкротстве должника".

Славянский банк входил в неформальную банковскую группу, которую контролировал Урин. К ней также относились Традо-банк, Уралфинпромбанк, "Монетный дом" и Донбанк, последовательно лишившиеся лицензий в 2010 году.

"Урин совместно с соучастниками получил контроль над несколькими крупными банками. При этом в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские Славянский банк и Традо-банк, екатеринбургский Уралфинпромбанк, челябинский банк "Монетный дом" и ростовский Донбанк", - сообщали тогда в Банке России.

По данным регулятора, для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок, не обошлось и без активной рекламной кампании - информация о выгодных вкладах очень быстро появилась в СМИ".

Параллельно, в период с марта по ноябрь 2010 года, Урин, по данным следствия, учредил компании для вывода активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных и энергетических компаний, а также банков.

В результате финансовых махинаций банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 млрд рублей. Потерпевшим признано АСВ.

В 2011 году суд приговорил Урина к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве со средствами банков на упомянутую выше сумму.

В 2018 году СМИ писали, что бизнесмен освободился из колонии в Тамбовской области.