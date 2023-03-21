Патрушев заявил об информационной войне Запада против России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США и их союзники ведут информационную войну, чтобы дискредитировать Россию. Он сказал об этом на совещании в Ульяновске.

"Используются любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как например в Буче, Мариуполе, Краматорске, - отметил он. - Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном этапе обвиняли Москву".

"Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством", - заявил Патрушев.