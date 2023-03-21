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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Минобороны внесло в Думу проект о допмерах соцподдержки военных, служащих за границей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих службу за пределами территории РФ, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Законопроектом предлагается закрепить, что за указанными военнослужащими, членами их семей сохраняется право обеспечения специализированно жилыми помещениями, пользование занимаемыми помещениями, выплату денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений по прежнему месту военной службы в местах проживания членов их семей", - сказал Панков, представляя законопроект в Госдуме во вторник.

По его словам, "указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск Национальной гвардии".

"Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат федерального бюджета и будет осуществляться в рамках выделенных бюджетных ассигнований", - сказал Панков.

Он сообщил, что законопроект направлен на установление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу за пределами территории РФ, либо в отдалённых регионах страны, "куда в силу самых разных причин не могут последовать вместе с военнослужащими члены их семей".

Панков попросил поддержки депутатов при рассмотрении данного законопроекта.

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