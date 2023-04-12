Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Дума дала правительству право определять банки для выплат военнослужащим

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет правительство полномочием определять перечень банков, которые будут перечислять денежное довольствие и другие выплаты личному составу Вооруженных сил России.

Правительство внесло законопроект № 293438-8 в парламент в начале февраля, в первом чтении был принят 21 марта.

Сейчас, по закону военнослужащие и гражданский персонал ВС России получают довольствие, зарплату и другие выплаты на открытые им счета через 77 кредитных организаций. "Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятый закон устанавливает, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия, заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством. Законопроект также предоставляет право правительству определять банки, осуществляющие перечисление выплат личному составу ВС, из числа кредитных организаций, отнесенных к категории уполномоченных банков.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Правительство одобрило продажу 27,5% "Сахалинской энергии" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });