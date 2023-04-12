Дума дала правительству право определять банки для выплат военнослужащим

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет правительство полномочием определять перечень банков, которые будут перечислять денежное довольствие и другие выплаты личному составу Вооруженных сил России.

Правительство внесло законопроект № 293438-8 в парламент в начале февраля, в первом чтении был принят 21 марта.

Сейчас, по закону военнослужащие и гражданский персонал ВС России получают довольствие, зарплату и другие выплаты на открытые им счета через 77 кредитных организаций. "Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятый закон устанавливает, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия, заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством. Законопроект также предоставляет право правительству определять банки, осуществляющие перечисление выплат личному составу ВС, из числа кредитных организаций, отнесенных к категории уполномоченных банков.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.