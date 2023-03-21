Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Минпромторг сообщил о росте доли российской сельхозтехники в АПК до 60%

В Совфеде это связали с сокращением парка такой техники

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Доля отечественной сельхозтехники в российском агропроме в 2022 году достигла 60%, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина на круглом слое в Совете Федерации.

"Если в 2013 году доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке составляла 24%, то в 2022 году эта цифра превысила 60%. Заметно улучшилось и качество выпускаемой в России техники, - сказала она. - Такой же тренд и в пищевом оборудовании: если в 2014 году доля отечественного оборудования составила 12%, то по итогам 2022 - 55%. Мы переключаем покупателей на закупку российского оборудования и техники".

По словам Елкиной, в прошлом году с господдержкой было реализовано порядка 8,7 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования, 23,7 тысячи единиц пищевого оборудования.

В то же время, считает она, из-за низкой инвестиционной активности аграриев предоставляемые субсидии недостаточны для того, чтобы проводить масштабные программы обновления фондов. "Нужно задумываться о том, как в текущих условиях, когда наблюдаем снижение спроса на технику, поддержать аграриев", - сказала она.

Как сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, доля российской техники увеличивается, потому что снижается парк сельхозтехники.

"Парк уменьшается более высокими темпами, чем пополняется: было более 600 тысяч тракторов, а сейчас стало 400 тысяч единиц. К тому же оказывается, что у нас практически ничего не продается без мер господдержки", - сказал он, отметив, что на эти цели предоставляются "беспрецедентные меры господдержки". "Расширен перечень техники, поставляемой в рамках параллельного импорта, обнулены таможенные пошлины на ввоз не производимой в стране техники, "Росагролизинг" докапитализирован на 22 млрд рублей, работает у нас очень неплохо "программа 1432" (поддержка сельхозмашиностроения - ИФ)", - перечислил он.

В то же время, отметил сенатор, "производство зерноуборочных комбайнов в 2022 году - минус 32%, кормоуборочных - минус 14%, тракторов - минус 1%, сеялок - минус 7%, борон - минус 10%".

При этом он обратил внимание на то, что при росте цен на сельхозтехнику и снижении цен на сельхозпродукцию аграрии вряд ли будут активно обновлять ее парк.

Это отразилось и на сельхозмашиностроении. Как говорится в презентации президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) и совладельца "Ростсельмаша" Константина Бабкина, в январе-феврале 2023 года производство сельхозтехники в стране снизилось на 11,4% в годовом исчислении, до 37,2 млрд рублей.

По данным Росспецмаша, в 2022 году в России было произведено сельхозтехники на 250,6 млрд рублей, что на 15,1% больше, чем в 2021 году. В то же время в натуральных показателях выпуск ее основных видов (зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора) снизился.

По предварительным данным Минсельхоза, в прошлом году аграрии приобрели 11,34 тыс. единиц тракторов против 14,73 тыс. в 2021 году, зерноуборочных комбайнов - 4,71 тыс. единиц против 6,59 тыс., кормоуборочных комбайнов - 550 против 620 единиц соответственно.

Минпромторг Мария Елкина Сергей Митин Росагролизинг Ростсельмаш Росспецмаш Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

На одного из экс-руководителей "Мемориала" завели дело о повторной дискредитации ВС РФ

Песков заявил, что Запад настроен не допустить выхода на мирные переговоры по Украине

Песков заявил, что Запад настроен не допустить выхода на мирные переговоры по Украине

Дума приняла в I чтении поправки о предупреждениях о сбросе пестицидов

Состоялась официальная церемония встречи Си Цзиньпина и Путина в Кремле

Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Брянской области

Фонду Wikimedia грозят штрафы до 12 млн рублей из-за фейков об СВО в Википедии

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Бывших сотрудников общества "Мемориал" повезли на допрос

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });