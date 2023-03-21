Минпромторг сообщил о росте доли российской сельхозтехники в АПК до 60%

В Совфеде это связали с сокращением парка такой техники

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Доля отечественной сельхозтехники в российском агропроме в 2022 году достигла 60%, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина на круглом слое в Совете Федерации.

"Если в 2013 году доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке составляла 24%, то в 2022 году эта цифра превысила 60%. Заметно улучшилось и качество выпускаемой в России техники, - сказала она. - Такой же тренд и в пищевом оборудовании: если в 2014 году доля отечественного оборудования составила 12%, то по итогам 2022 - 55%. Мы переключаем покупателей на закупку российского оборудования и техники".

По словам Елкиной, в прошлом году с господдержкой было реализовано порядка 8,7 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования, 23,7 тысячи единиц пищевого оборудования.

В то же время, считает она, из-за низкой инвестиционной активности аграриев предоставляемые субсидии недостаточны для того, чтобы проводить масштабные программы обновления фондов. "Нужно задумываться о том, как в текущих условиях, когда наблюдаем снижение спроса на технику, поддержать аграриев", - сказала она.

Как сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, доля российской техники увеличивается, потому что снижается парк сельхозтехники.

"Парк уменьшается более высокими темпами, чем пополняется: было более 600 тысяч тракторов, а сейчас стало 400 тысяч единиц. К тому же оказывается, что у нас практически ничего не продается без мер господдержки", - сказал он, отметив, что на эти цели предоставляются "беспрецедентные меры господдержки". "Расширен перечень техники, поставляемой в рамках параллельного импорта, обнулены таможенные пошлины на ввоз не производимой в стране техники, "Росагролизинг" докапитализирован на 22 млрд рублей, работает у нас очень неплохо "программа 1432" (поддержка сельхозмашиностроения - ИФ)", - перечислил он.

В то же время, отметил сенатор, "производство зерноуборочных комбайнов в 2022 году - минус 32%, кормоуборочных - минус 14%, тракторов - минус 1%, сеялок - минус 7%, борон - минус 10%".

При этом он обратил внимание на то, что при росте цен на сельхозтехнику и снижении цен на сельхозпродукцию аграрии вряд ли будут активно обновлять ее парк.

Это отразилось и на сельхозмашиностроении. Как говорится в презентации президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) и совладельца "Ростсельмаша" Константина Бабкина, в январе-феврале 2023 года производство сельхозтехники в стране снизилось на 11,4% в годовом исчислении, до 37,2 млрд рублей.

По данным Росспецмаша, в 2022 году в России было произведено сельхозтехники на 250,6 млрд рублей, что на 15,1% больше, чем в 2021 году. В то же время в натуральных показателях выпуск ее основных видов (зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора) снизился.

По предварительным данным Минсельхоза, в прошлом году аграрии приобрели 11,34 тыс. единиц тракторов против 14,73 тыс. в 2021 году, зерноуборочных комбайнов - 4,71 тыс. единиц против 6,59 тыс., кормоуборочных комбайнов - 550 против 620 единиц соответственно.