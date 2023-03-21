РФ хочет рассчитываться юанями не только с Китаем

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия хочет активнее использовать юани во внешнеторговых расчетах не только с Китаем, но и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во взаимной торговле всё активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

"Мы за использование китайских юаней в расчётах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки", - заявил Путин, выразив уверенность, что "эти формы расчётов будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах".

Как сообщал в марте Банк России, доля юаня в расчетах по экспорту из РФ, которая по состоянию на начало 2022 г. находилась в пределах статистической погрешности, за год подскочила в разы и превысила 10%.

На начало 2022 г. расчеты по экспорту преимущественно производились в долларе и евро (в целом доля валют стран, впоследствии отнесенных к недружественным, составляла 87%). Доля юаня не превышала 0,5%, рубля - 12%. К концу года доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%. Среди других валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использоваться рубли и юани - на них на начало 2023 года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран - 2%, сообщил ЦБ в одном из своих докладов.

Валютная структура платежей по импорту также значительно изменилась, однако менее существенно по сравнению с экспортом. Доля токсичных валют за 2022 г. сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Доля юаней за год выросла с 4% до 23%. При этом доля рубля даже несколько сократилась - с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 г. составила 4%.