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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В случае если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то РФ будет вынуждена реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле", - заявил Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он добавил: "Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".

Путин заметил, что получил сообщение об этом намерении Великобритании во время переговоров с Си Цзиньпином, с которым, в том числе, обсуждался вопрос возможности реализации китайского плана урегулирования на Украине.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России есть, чем ответить на возможные поставки Украине снарядов с обедненным ураном.

"Сейчас посмотрим, что они собираются применять", - сказал он журналистам.

"Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше", - сказал он журналистам.

По его словам, "надо хорошо задуматься над каждым последующим шагом".

Отвечая на вопрос, значит ли это решение Лондона, что мир стал на шаг ближе к ядерному столкновению, Шойгу заявил: "Я же вам не случайно про ступени сказал. Ступеней все меньше и меньше".

Владимир Путин Великобритания
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