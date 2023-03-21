Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США не осуществляют поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, заявил во вторник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Насколько мне известно, нет", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, поставляют ли США Украине подобные боеприпасы.

Ранее во вторник британские власти объявили, что вместе с танками Challenger 2 отправят Украине снаряды с обедненным ураном.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то РФ будет вынуждена реагировать.

"Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал президент.

США Украина Пентагон Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

В Узбекистане произошло землетрясение

Что произошло за день: вторник, 21 марта

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

РФ и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Генсек НАТО призвал Пекин не передавать Москве оружие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });