Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США не осуществляют поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, заявил во вторник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Насколько мне известно, нет", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, поставляют ли США Украине подобные боеприпасы.

Ранее во вторник британские власти объявили, что вместе с танками Challenger 2 отправят Украине снаряды с обедненным ураном.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то РФ будет вынуждена реагировать.

"Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал президент.