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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Назначенный врио губернатора Смоленской области Анохин освобожден от должности в кабмине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин освобожден от должности директора департамента регионального развития правительства России в связи с переходом на другую работу.

В РоссииПутин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия АнохинаПутин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия АнохинаЧитать подробнее

Соответствующее распоряжение (от 17 марта 2023 г. № 619-р) подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Мишустин соответствующим распоряжением назначил врио главы департамента регионального развития заместителя Анохина - Алексея Корчина.

17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Смоленской области", сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно указу, президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского "по собственному желанию".

Смоленская область Василий Анохин
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