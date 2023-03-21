Назначенный врио губернатора Смоленской области Анохин освобожден от должности в кабмине
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин освобожден от должности директора департамента регионального развития правительства России в связи с переходом на другую работу.
Соответствующее распоряжение (от 17 марта 2023 г. № 619-р) подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, Мишустин соответствующим распоряжением назначил врио главы департамента регионального развития заместителя Анохина - Алексея Корчина.
17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Смоленской области", сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского "по собственному желанию".