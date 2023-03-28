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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Самарский губернатор Азаров намерен участвовать в выборах главы региона

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал президента Владимира Путина о намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре 2023 года, Путин пожелал ему успехов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - cказал он.

Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с осени 2017 года. Его предшественник Николай Меркушкин ушел с должности по собственному желанию. В сентябре 2018 года Азаров выиграл губернаторские выборы в регионе.

Дмитрий Азаров Дмитрий Песков Самарская область Владимир Путин
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