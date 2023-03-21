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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином были поставлены "в хорошем смысле дерзкие цели", и заверил, что Москва и Пекин будут и дальше работать в унисон.

"Мы обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу", - сказал Путин, поднимая тост на государственном приеме в честь китайского гостя.

Он отметил, что "прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет".

По мнению Путина, эти отношения - "пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены СБ ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете".

Он предложил тост: "За здоровье нашего друга председателя КНР господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР".

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай
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