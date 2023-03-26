Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия не создает военного союза с Китаем, в военно-техническом взаимодействии двух стран все прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. Там все прозрачное, там нет ничего секретного", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами до сих пор продолжаем, даже не смотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "это все прозрачно". "Это не военный союз", - заявил Путин.