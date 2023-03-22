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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Отбор проектов возобновляемой энергетики начался в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "АТС" ("Администратор торговой системы") начало сбор заявок на первый этап конкурентного отбора проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Он продлится до 28 марта. Второй этап намечен на период 29 марта-4 апреля, на него можно будет подать только уточненные заявки. При этом для солнечной генерации при ряде условий сроки могут быть продлены на три дня.

Как сообщалось, в предстоящем конкурсе будут отбирать проекты ВЭС, СЭС и малой гидрогенерации. Согласно документам к отбору, в нем учтены требования по локализации и экспорту. Так, для ВЭС с вводами в 2025-2029 гг. и СЭС с вводами в 2025-2026 гг. целевой процент экспорта технологий составит 20%, для малых ГЭС с вводами в 2027-2029 гг. - 4%.

Отборы проектов ВИЭ проводятся каждый год, но в 2022 году его перенесли. Ряд участников рынка за это время отказался от части ранее выигранных проектов, крупнейший из них - "Фортум". Предполагалось, что его объемы будут разыграны на предстоящем конкурсе.

Фортум энергетика
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