Минэнерго предложило перенести отбор проектов ВИЭ на декабрь 2024 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Очередной конкурсный отбор проектов возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) может быть перенесен на декабрь 2024 года, сообщило Минэнерго со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства.

Проводить отбор целесообразно с учетом запланированного с июля 2024 году включения Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка, а также ряда других предлагаемых Минэнерго изменений.

В частности, проект ведомства предусматривает принципы согласования с "Системным оператором" мест размещения объектов ВИЭ в целях оптимизации структуры генерации единой энергосистемы страны. "Системный оператор" будет периодически публиковать список зон с технологическими ограничениями для строительства новых электростанций на основе возобновляемых источников энергии, который инвесторы должны будут учитывать при подаче заявок.

Кроме этого, Минэнерго предлагает изменить порядок индексации ценовых параметров при расчете цены на мощность для проектов солнечной энергетики, отобранных на конкурсе в 2021 году. Цель изменений - компенсировать рост капвложений в строительство таких объектов. Изменения коснутся 18 проектов общей мощностью 775 МВт с началом поставки мощности в 2024-2026 годах. Индексация будет применяться в период инвестиционной фазы, говорится в сообщении.

"Для компенсации эффекта увеличения платы за мощность и исключения роста совокупной нагрузки на потребителей оптового рынка параллельно будет предусмотрено соразмерное снижение базовых предельных величин годового объёма поддержки использования ВИЭ, а также уменьшение базовых предельных величин показателя эффективности", - отметили в Минэнерго.

Предложенная мера позволит сохранить планируемые показатели по строительству объектов ВИЭ в 2029-2035 годах на уровне 1,7 млрд рублей, сообщили в Минэнерго.

Рассчитанная до 2035 года вторая программа поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) работает по механизму договоров о предоставлении мощности, которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка.