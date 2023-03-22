Коллегия Минобороны обсудит выполнение планов деятельности ВКС и Восточного военного округа

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Выполнение планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа рассмотрят на заседании коллегии Минобороны РФ, которое пройдет в среду под руководством главы военного ведомства Сергея Шойгу.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание коллегии министерства обороны Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что одной из тем обсуждения на заседании коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа.

Также, по данным ведомства, участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В заседании коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций, сообщили в Минобороны.