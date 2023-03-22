Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Коллегия Минобороны обсудит выполнение планов деятельности ВКС и Восточного военного округа

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Выполнение планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа рассмотрят на заседании коллегии Минобороны РФ, которое пройдет в среду под руководством главы военного ведомства Сергея Шойгу.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание коллегии министерства обороны Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что одной из тем обсуждения на заседании коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа.

Также, по данным ведомства, участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В заседании коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций, сообщили в Минобороны.

Сергей Шойгу Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

Контейнерные ж/д операторы сообщили, что ограничений транзита в РФ грузов через Турцию нет

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

Олега Орлова из "Мемориала" отпустили из СК под подписку о невыезде

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

РФ и КНР поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах

В Кремле сомневаются, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому сегодня или завтра

В Кремле сомневаются, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому сегодня или завтра
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });