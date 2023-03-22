По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте 11 человек по делу о налаженном в Дагестане производстве фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. Эту деятельность пресекли ФСБ и МВД.

По версии следствия, "законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков" было организовано в Левашинском районе Дагестана, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд рублей.

"Для реализации изготовленной продукции были созданы звенья ОПС, нацеленные на сбыт крупных партий поддельных банкнот на территориях различных субъектов РФ", - заявили в ФСБ.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по факту дело по ч. 3 ст. 186 УК (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). По делу прошли 18 обысков дома у подозреваемых в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ростовской области.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты (...) более 20 млн поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США, комплекс компьютерного оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная денежная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, краска и иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов, средства связи, флеш-носители, компьютерная техника, банковские карты, а также отчетные бухгалтерские документы преступной деятельности", - сообщили в ФСБ.

По одному из адресов при обысках нашли более 300 боеприпасов к автомату АК-74. Из пресс-релиза МВД следует, что их нашли в частном доме в Левашинском районе Дагестана, где и был обнаружен печатный станок и клише для изготовления купюр номиналом пять тысяч рублей и сто долларов США, краску, бумагу, а также компоненты, необходимые для имитации средств защиты денежных знаков.

В Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане были задокументированы факты сбыта фальшивых пятитысячных купюр на сумму 11 млн рублей, добавили в МВД. По версии следствия, фальшивки продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала, при этом отличить их от подлинных можно было только с помощью специального оборудования.

"Одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, задержана полицейскими в городе Пятигорске. В сумке она перевозила 1271 поддельную купюру на сумму более 6,3 млн рублей", - рассказали в МВД.