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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Полиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков в семи регионах

Подозреваемым вменили выпуск поддельных купюр в 5000 рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемых организаторов и участников крупного сообщества фальшивомонетчиков, которое действовало на территории семи регионов, сообщила "МВД Медиа" представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые были задержаны в Москве, Московской, Белгородской и Ленинградской областях, Дагестане и в Крыму. У них дома провели более ста обысков. В отношении задержанных следователь управления МВД по Ростовской области возбудил уголовное дело по чч. 1 и 2 статьи 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем).

"По версии следствия, преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений и действовало на территории семи регионов Российской Федерации. Часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт, как через постоянных покупателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года", - сообщила Волк.

"Обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей, металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы. Изъятое направлено для проведения экспертизы", - добавила она.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, фигуранты дела специализировались на изготовлении поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей и выпускали фальшивки на сумму до 1,5-2 миллиардов рублей в год. Всего было задержано 24 человека. Против них также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), им уже предъявили обвинения, они арестованы.

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