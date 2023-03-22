Закрытый с февраля аэропорт Воронежа сократил выручку в 2022 году в 3,6 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Международный аэропорт Воронежа имени Петра I" в 2022 году сократило выручку по РСБУ в 3,6 раза - до 190 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж выросла на 6%, до более 380 млн рублей. Чистый убыток составил 4,67 млн рублей против 220,7 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

С февраля 2022 года этот аэропорт и аэропорты еще десяти городов юга России были закрыты Росавиацией из-за событий на Украине. За январь-февраль 2022 года, по данным Росавиации, аэропорт Воронежа успел обслужить около 105 тысяч пассажиров (+35% г/г).

Для поддержания деятельности закрытых аэропортов государство выделило им в прошлом году 7,6 млрд рублей. Аэропорт Воронежа, согласно его отчетности, получил почти 299 млн рублей.

Кредиторская задолженность предприятия за год выросла с 71 млн до 151,2 млн рублей, дебиторская - составила 577 тыс. рублей, в 2021 году ее не было.

В 2021 году воронежский аэропорт обслужил 809,4 тысячи человек (+81%). С 2019 года он входит в холдинг "Новапорт".