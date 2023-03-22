Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Закрытый с февраля аэропорт Воронежа сократил выручку в 2022 году в 3,6 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Международный аэропорт Воронежа имени Петра I" в 2022 году сократило выручку по РСБУ в 3,6 раза - до 190 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж выросла на 6%, до более 380 млн рублей. Чистый убыток составил 4,67 млн рублей против 220,7 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

С февраля 2022 года этот аэропорт и аэропорты еще десяти городов юга России были закрыты Росавиацией из-за событий на Украине. За январь-февраль 2022 года, по данным Росавиации, аэропорт Воронежа успел обслужить около 105 тысяч пассажиров (+35% г/г).

Для поддержания деятельности закрытых аэропортов государство выделило им в прошлом году 7,6 млрд рублей. Аэропорт Воронежа, согласно его отчетности, получил почти 299 млн рублей.

Кредиторская задолженность предприятия за год выросла с 71 млн до 151,2 млн рублей, дебиторская - составила 577 тыс. рублей, в 2021 году ее не было.

В 2021 году воронежский аэропорт обслужил 809,4 тысячи человек (+81%). С 2019 года он входит в холдинг "Новапорт".

Воронеж Росавиация Новапорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });