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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В параде 9 мая на Красной площади примут участие свыше десяти тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду.

"Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что всего в этом году военные парады состоятся в 28 российских городах.

"В них будет задействовано более 55 тысяч человек, около тысячи двухсот единиц вооружения и военной техники", - сообщил Шойгу.

Минобороны РФ Украина
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