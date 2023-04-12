Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 мая

Он объяснил это соображениями безопасности

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Крыма и Севастополя решили не проводить на майские праздники массовые мероприятия, в том числе парады Победы, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что это совместное решение, обусловленное соображениями безопасности.

Он заверил, что при этом ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.

10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы, "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан".

От парадов уже также отказались власти Курской и Белгородской областей.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.