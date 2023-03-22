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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Курортные города России и Абхазии свяжут скоростные поезда

Курортные города России и Абхазии свяжут скоростные поезда
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Договоренность о связи скоростными поездами российских и абхазских курортных городов достигнута в результате переговоров ж/д Абхазии с РЖД, заявил журналистам в Сухуме главный инженер Абхазской железной дороги (АЖД) Леонид Куруа.

По его словам, электропоезд "Ласточка" летом 2023 года запустят по маршруту Сочи-Гагра.

"Отмечается рост популярности отдыха российских туристов в Абхазии. Перед нами остро стоит вопрос перевозки пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении. ОАО "РЖД" предлагает нам совместную организацию перевозок туристов", - сказал он.

По данным Куруа, тестовый рейс "Ласточки" от Сочи до ж/д станции в Гагре будет запущен в начале апреля для выявления готовности абхазской железной дороги к приему состава.

"В случае, если выявят недостатки, у специалистов будет время на их устранение до начала курортного сезона. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. Предусматривается, что на первом этапе по этому маршруту будут работать пять составов "Ласточки", - отметил он.

Кроме того, по словам главного инженера, также рассматривается вопрос о продлении маршрутов некоторых пассажирских поездов, следующих в настоящее время до Адлера.

"Возможно, уже в этом году маршрут нескольких пассажирских поездов может быть продлен до станции в Гагре", - отметил он.

Абхазия Сочи
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