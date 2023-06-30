В Абхазию из РФ прибыл первый круизный лайнер

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Морские круизы возобновились между российским Сочи и Абхазией: первые туристы прибыли в пятницу утром в Сухум на круизном лайнере "Князь Владимир".

На прошлой неделе "Князь Владимир" совершил тестовый круиз из Сочи в Сухум. Тогда на борту было около 50 представителей турбизнеса, они ознакомились с программой, условиями на борту лайнера.

Прибывшие в пятницу в Сухум на первом рейсе "Князя Владимира" 82 пассажира проведут в столице Абхазии три дня. Вечером в воскресенье судно покинет сухумский порт.

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухумский порт для встречи с пассажирами лайнера и членами экипажа.

Гендиректор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко сообщил, что за лето 2023 года планируется выполнить еще 10 морских круизов в Абхазию. Последний запланирован из Сочи 11 сентября, туристы побывают в Абхазии в бархатный сезон.

Девятипалубный теплоход "Князь Владимир" ранее ходил в Крым по маршруту Ялта-Севастополь-Новороссийск.